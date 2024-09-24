نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمسجد حسان بن ثابت.. إيساف يعلن موعد ومكان عزاء شقيقه نماذي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتقل إلى رحمة الله تعالى شقيق الفنان إيساف نماذي اليوم، ونشر إيساف مكان وموعد العزاء من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



موعد ومكان العزاء

وقال إيساف: "توفي إلى رحمه الله اخويا حبيبي نماذي العزاء غدا الاربعاء 9/25 بعد صلاة المغرب في مسجد حسان بن ثابت ميدان حدايق القبة

ارجوا الدعاء لأخي بالرحمة والمغفرة

إنا لله وإنا اليه راجعون".

مشاركة إيساف في فيلم المدرسة



يذكر أن المطرب ايساف كان قد عاد للتمثيل مرة أخرى من خلال فيلم المدرسة والذي تدور أحداثه في حالة من الإثارة والتشويق والرعب النفسى على مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي وغيرها، ويأتي فيلم المدرسة من إنتاج مشترك بين شركتى سارى ستارز ووايت للإنتاج الفنى.





ويشارك في بطولة فيلم المدرسة إلى جانب الفنانة حورية فرغلي والفنان إيساف عدد من نجوم السينما المصرية والذين جاري التعاقد معهم حتى الآن والفيلم من إخراج محمد جمال الحديني، وقصة محمد جمال الحديني ومحمد حمزة، وسيناريو وحوار محمد شعبان ومستشار إعلامي حسام صلاح ومدير تصوير محمد فتحى وموسيقى تصويرية أنسى الهجرسى.