العالم اليوم - في واقعة التحرش.. قرار من النيابة المصرية بحق التيجاني

انتم الان تتابعون خبر في واقعة التحرش.. قرار من النيابة المصرية بحق التيجاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 سبتمبر 2024 08:18 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام مصرية، السبت، أن النيابة العامة بشمال الجيزة أمرت بحبس صلاح الدين التيجاني 4 أيام في واقعة اتهامه بالتحرش بفتاة تدعى خديجة خالد.

وتصاعد الجدل بشأن قضية التيجاني، عقب ظهور 3 شهادات تحرش جديدة، حيث أعلنت مؤسسة "قضايا المرأة المصرية" تلقيها 3 شكاوى من ناجيات، أفدن بتعرضهن للتحرش الإلكتروني الجنسي من قبل شيخ مزعوم من الطريقة التيجانية.

كما أعلن المجلس القومي للمرأة تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد التيجاني، عقب رصد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس منشور فتاة تسرد تفاصيل تعرضها لانتهاكات جنسية.

ماذا قال التيجاني في التحقيقات؟

نفى التيجاني أمام النيابة العامة ما ادعته الفتاة في منشورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنها تعاني من مرض نفسي وادعاءاتها غير صحيحة بالمرة.

أضاف التيجاني أن والد خديجة قرر الانتقام منه، حيث أنه كان دائم الخلافات مع زوجته ويقوم بتطليقها ثم يلجأ إلى التيجاني للتدخل والإصلاح بينهما وردها لعصمته.

أشار التيجاني إلى أنه عندما تكررت مرات الطلاق بين والد خديجة وزوجته قرر عدم التدخل فيما بينهما مرة أخرى ما دفعه للانتقام منه، "رفضت أرجعه لمراته فانتقم مني".

قال التيجاني إنه حرر محضر ضد الفتاة ووالدها جراح المخ والأعصاب خالد بسيم يتهمهما فيه بالسب والقذف والتشهير به من خلال ما نشره كل منهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وزارة الداخلية المصرية