هل هناك بدائل للحليب للأطفال الذين يعانون من حساسية للحليب؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:56 مساءً - نعم، هناك بدائل للحليب المناسبة للأطفال الذين يعانون من حساسية للحليب. إليك بعض البدائل الشائعة:

1. حليب الصويا: يتم استخراج حليب الصويا من فول الصويا ويكون خاليًا من اللاكتوز والكازين، وهما المكونان الرئيسيان المسببان للحساسية لدى بعض الأطفال. حليب الصويا يحتوي على مستوى عالٍ من البروتينات والكالسيوم، ويمكن استخدامه كبديل للحليب العادي.

2. حليب الألوان: يتم استخراج حليب الألوان من المكسرات مثل اللوز والبندق وجوز الهند. يعتبر حليب الألوان غنيًا بالعديد من العناصر الغذائية مثل البروتينات والأحماض الدهنية الصحية والفيتامينات والمعادن. إلا أنه يجب توخي الحذر إذا كان الطفل مصابًا بحساسية للمكسرات.

3. حليب الأرز: يتم استخراج حليب الأرز من الأرز المطحون ويكون خاليًا من اللاكتوز والكازين. يعتبر حليب الأرز خفيفًا وسهل الهضم، ويحتوي على مستويات جيدة من الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية.

4. حليب جوز الهند: يتم استخراج حليب جوز الهند من لب جوز الهند المبشور والمضغوط. يحتوي على مستويات عالية من الدهون الصحية والأحماض الدهنية المشبعة، وهو غني بالمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.

تذكر أنه قبل تقديم أي بديل للحليب لطفلك، يجب استشارة طبيب الأطفال أو أخصائي التغذية للتأكد من الملاءمة الكاملة والتأكد من تلبية احتياجات التغذية الأساسية لطفلك.