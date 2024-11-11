نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - كيفية تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق بصيغة PDF عبر منصة مظلتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعد منصة مظلتي الإلكترونية من أهم المواقع الحكومية التي توفر خدمات مباشرة للمواطنين في العراق، حيث تسهم في تقديم الدعم للمستحقين من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية. ويهتم الكثير من العراقيين بمعرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة 2024، التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بهدف دعم الأسر ذات الدخل المحدود وتحسين مستويات المعيشة. في هذا المقال، سنوضح طريقة الاستعلام عن الأسماء، وكيفية تحميلها بصيغة PDF، بالإضافة إلى شروط استحقاق الدعم الاجتماعي.

ما هي منصة مظلتي؟

ومنصة مظلتي هي موقع إلكتروني تابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية، وخصوصًا خدمات الرعاية الاجتماعية. تتيح المنصة للمستفيدين الاطلاع على أسماء الوجبات المختلفة من المشمولين بالدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى توفير إمكانية تحميل الكشوفات بصيغة PDF، مما يسهل على المستفيدين التحقق من أسمائهم إلكترونيًا.

كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي

ويمكن للمواطنين في العراق الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة 2024 من خلال منصة مظلتي، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي: افتح المتصفح وانتقل إلى موقع منصة مظلتي على الرابط التالي spa.gov.iq/umbrella/. اختيار قسم أسماء الرعاية الاجتماعية 2024: بعد الدخول إلى الموقع، انتقل إلى قائمة الخدمات، واختر "أسماء الرعاية الاجتماعية 2024". تحديد المحافظة ورقم الوجبة: اختر المحافظة التابع لها المستعلم، وحدد "الوجبة الأخيرة" للحصول على قائمة الأسماء الحالية. إدخال البيانات المطلوبة: قم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة بشكل دقيق في الحقول المخصصة. الضغط على استعلام: بعد إدخال البيانات، اضغط على زر "استعلام" ليتم عرض قائمة الأسماء. تحميل الأسماء بصيغة PDF: بعد ظهور الأسماء، يمكن للمستعلم تحميل القائمة بصيغة PDF للاحتفاظ بها أو طباعتها.

أهمية برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق

كما يعد برنامج الرعاية الاجتماعية أحد أهم برامج الدعم الحكومية في العراق، حيث يهدف إلى مساعدة المواطنين العراقيين من ذوي الدخل المحدود وأسرهم لتلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية. تشمل هذه الرعاية فئات مختلفة، مثل كبار السن، والأسر ذات العائل الوحيد، والأسر التي تعاني من الفقر. ويسهم البرنامج في تحسين مستوى المعيشة وتوفير سبل الحياة الكريمة، ما يجعل له دورًا محوريًا في رفع العبء عن شريحة كبيرة من المجتمع.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية 2024

وللحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، يجب أن يستوفي المتقدم مجموعة من الشروط التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وهذه الشروط تشمل:

الجنسية والإقامة: يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيمًا بشكل دائم في العراق. الفئة العمرية: ينبغي أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 إلى 60 عامًا للرجال و15 إلى 55 عامًا للنساء. الوضع المادي: يشترط أن يكون المتقدم لا يمتلك عقارات أو ممتلكات باهظة الثمن، حيث يستهدف البرنامج الفئات ذات الدخل المحدود فقط. التقديم والتسجيل: يجب على المتقدمين التسجيل من خلال المنصة وإدخال بياناتهم الصحيحة لضمان دقة الاستعلام.

كيفية تحميل أسماء المشمولين بصيغة PDF

ولتسهيل عملية الوصول إلى أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، توفر منصة مظلتي خيار تنزيل القوائم بصيغة PDF. ويمكن تنزيل الأسماء باتباع الخطوات التالية بعد الاستعلام:

بعد إجراء عملية الاستعلام وظهور النتائج، انقر على خيار تحميل بصيغة PDF. سيتم تنزيل ملف يحتوي على قائمة الأسماء المشمولة بالدعم، مما يسمح بالاحتفاظ به والعودة إليه عند الحاجة. يُفضل طباعة الملف عند الحاجة لتسهيل الوصول إليه دون الحاجة للإنترنت.

دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تقديم الدعم

كما تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية على تقديم خدمات دعم اجتماعي متكاملة تشمل توفير مساعدات مالية، ودورات تدريبية وتأهيلية، وفرص عمل للعاطلين، بالإضافة إلى توفير الدعم لأصحاب الحاجات الخاصة. ويعد هذا البرنامج خطوة هامة نحو بناء مجتمع عراقي أكثر استقرارًا وعدالة اجتماعية، حيث يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا.

متابعة التحديثات على منصة مظلتي

ولتجنب فقدان أي تحديثات أو إعلانات جديدة، ينصح بزيارة منصة مظلتي بانتظام، حيث يتم إضافة وجبات جديدة وأسماء مشمولين بالدعم في فترات مختلفة. تقدم المنصة تحديثات دورية عن المواعيد وأية تغييرات تتعلق بآلية الحصول على الدعم، مما يسهل على المواطنين متابعة كل جديد.

فوائد استخدام منصة مظلتي

ويوفر استخدام منصة مظلتي العديد من الفوائد، منها: