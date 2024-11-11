عاجل - لائحة العطل المدرسية 2024-2025 في المغرب.. جدول العطلات الرسمية للطلاب

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أحمد جودة - القاهرة - مع بدء العام الدراسي، يبحث طلاب المدارس والجامعات وأولياء الأمور في المغرب عن لائحة العطل المدرسية لعام 2024-2025 التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية. تتيح العطل المدرسية للطلاب فترة من الاستراحة بين الفصول الدراسية، وتساعدهم على استعادة النشاط والتجدد بعد فترة من الدراسة المكثفة.

وتوفر العطلات المدرسية للطلاب فرصة للتفرغ للأنشطة الاجتماعية والأسرية بعيدًا عن ضغوط الدراسة والمذاكرة، وتُعد هذه الفترات مهمة لتجديد الطاقة للعودة إلى الدراسة بروح جديدة.

وإليكم في هذا المقال جدول العطلات الرسمية التي تشمل العطل الفصلية والأعياد الوطنية والدينية، بالإضافة إلى العطلات التي تتوافق مع مناسبات وطنية خاصة بالمغرب.

أهمية العطلات المدرسية للطلاب في المغرب

وتلعب العطل المدرسية دورًا أساسيًا في تحسين الأداء الأكاديمي والصحة النفسية للطلاب. تساعد هذه الفترات على:

التخفيف من ضغوط الدراسة: العطل تمنح الطلاب استراحة نفسية وجسدية من جدول الدراسة اليومي. التفاعل الاجتماعي: تتيح العطل وقتًا للتواصل مع العائلة والأصدقاء، مما يقوي الروابط الاجتماعية. تحسين التركيز والإنتاجية: بعد العودة من العطل، غالبًا ما يكون الطلاب أكثر استعدادًا لمواصلة الدراسة بتركيز ونشاط.

جدول العطلات الرسمية المدرسية في المغرب 2024-2025

وفيما يلي الجدول التفصيلي للعطلات الرسمية للطلاب في المغرب للعام الدراسي 2024-2025، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية:

العطلة الموعد العطلة البينية الأولى من 20 أكتوبر حتى 27 أكتوبر 2025 ذكرى المسيرة الخضراء 6 نوفمبر 2025 عيد الاستقلال المغربي 18 نوفمبر 2025 العطلة البينية الثانية من 8 ديسمبر حتى 18 ديسمبر 2025 عطلة رأس السنة الميلادية 1 يناير 2025 تقديم وثيقة الاستقلال 11 يناير 2025 رأس السنة الأمازيغية 18 يناير 2025 عطلة منتصف السنة الدراسية من 26 يناير حتى 2 فبراير 2025 العطلة البينية الثالثة من 16 مارس حتى 28 مارس 2025 عيد الفطر المبارك 1 شوال (تحدد وفق الرؤية الشرعية) عيد العمال 1 مايو 2025 العطلة البينية الرابعة من 4 مايو حتى 11 مايو 2025 عيد الأضحى المبارك 9 ذو الحجة (تحدد وفق الرؤية الشرعية) رأس السنة الهجرية 1 محرم (تحدد وفق الرؤية الشرعية)

تفاصيل العطل الرسمية للعام الدراسي 2024-2025

1. العطلة البينية الأولى

التاريخ: من 20 أكتوبر حتى 27 أكتوبر 2025.

الوصف: هذه العطلة تأتي بعد فترة من بداية العام الدراسي، وتعد الفرصة الأولى للطلاب للتخفيف من ضغوط الدراسة في الفصل الأول.

2. ذكرى المسيرة الخضراء

التاريخ: 6 نوفمبر 2025.

الوصف: تعتبر المسيرة الخضراء من الأعياد الوطنية الكبرى في المغرب، حيث يحتفل المغاربة بهذه المناسبة التاريخية التي تمثل الوحدة الوطنية.

3. عيد الاستقلال المغربي

التاريخ: 18 نوفمبر 2025.

الوصف: عيد الاستقلال هو ذكرى استقلال المغرب عن الاستعمار، وهو يوم وطني يحتفل به في كافة أنحاء المغرب.

4. العطلة البينية الثانية

التاريخ: من 8 ديسمبر حتى 18 ديسمبر 2025.

الوصف: تأتي هذه العطلة ضمن الفصل الدراسي الأول، وتعتبر فترة مريحة للطلاب قبل امتحانات نهاية الفصل الأول.

5. عطلة رأس السنة الميلادية

التاريخ: 1 يناير 2025.

الوصف: عطلة رأس السنة الميلادية هي عطلة رسمية يحتفل بها في معظم دول العالم، وتتيح للطلاب فرصة للاحتفال بالعام الجديد.

6. تقديم وثيقة الاستقلال

التاريخ: 11 يناير 2025.

الوصف: هذه المناسبة تخلد ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، التي كانت الخطوة الأولى في نضال المغاربة نحو الاستقلال عن الاستعمار.

7. رأس السنة الأمازيغية

التاريخ: 18 يناير 2025.

الوصف: يُعتبر هذا اليوم احتفالًا برأس السنة الأمازيغية، ويعكس التنوع الثقافي في المغرب.

8. عطلة منتصف السنة الدراسية

التاريخ: من 26 يناير حتى 2 فبراير 2025.

الوصف: تُمنح هذه العطلة للطلاب بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول، وتتيح لهم وقتًا كافيًا للاستعداد لبداية الفصل الثاني.

9. العطلة البينية الثالثة

التاريخ: من 16 مارس حتى 28 مارس 2025.

الوصف: تأتي ضمن الفصل الدراسي الثاني، وتساعد على تجديد النشاط للطلاب قبل الامتحانات النهائية.

10. عيد الفطر المبارك

التاريخ: يوافق 1 شوال، وفقًا للرؤية الشرعية.

الوصف: عيد الفطر هو أحد الأعياد الإسلامية الكبرى التي يحتفل بها المغاربة بعد صيام شهر رمضان، ويعد عطلة رسمية.

11. عيد العمال

التاريخ: 1 مايو 2025.

الوصف: عيد العمال هو يوم عالمي للاحتفال بالعمال وتقدير مساهماتهم في المجتمع.

12. العطلة البينية الرابعة

التاريخ: من 4 مايو حتى 11 مايو 2025.

الوصف: تأتي هذه العطلة في أواخر العام الدراسي، وتتيح للطلاب قسطًا من الراحة قبل الامتحانات النهائية.

13. عيد الأضحى المبارك

التاريخ: يوافق 9 ذو الحجة، وفقًا للرؤية الشرعية.

الوصف: عيد الأضحى هو ثاني الأعياد الإسلامية ويحتفل به جميع المغاربة، حيث تشتمل الاحتفالات على ذبح الأضاحي وتوزيعها.

14. رأس السنة الهجرية

التاريخ: يوافق 1 محرم، وفقًا للرؤية الشرعية.

الوصف: يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم ببداية العام الهجري الجديد.

فوائد العطل المدرسية وأثرها على التحصيل الدراسي

تسهم العطل المدرسية في تحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب من خلال:

التجديد الذهني: تساعد فترات الراحة في استعادة نشاط الطلاب وتحسين مستوى تركيزهم. التفاعل الأسري: تتيح العطل الفرصة للطلاب لقضاء وقت ممتع مع العائلة، مما يعزز الروابط الأسرية. التخطيط الدراسي: يوفر الوقت الكافي لمراجعة المواد واستعادة المعلومات استعدادًا للامتحانات.

كيفية استغلال العطلات المدرسية بفعالية

وللاستفادة المثلى من العطلات المدرسية، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع بعض النصائح، منها: