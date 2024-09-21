العالم اليوم - صعود تاريخي.. الذهب يحطم حاجز الـ 2600 دولار

انتم الان تتابعون خبر صعود تاريخي.. الذهب يحطم حاجز الـ 2600 دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 سبتمبر 2024 08:18 صباحاً - صعد الذهب فوق مستوى 2600 دولار خلال تعاملات الجمعة للمرة الأولى مواصلا مسيرة ارتفاع مدعومة برهانات على المزيد من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

صعود تاريخي

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من واحد بالمئة إلى 2622 دولار للأونصة (للأوقية) في ختام جلسة الجمعة بعد أن سجل خلال الجلسة 2625.76 دولارا وهو مستوى تاريخي جديد لم يشهده المعدن الأصفر من قبل، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2646.20 دولار عند التسوية.

وارتفعت أسعار الذهب بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في تيسير السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.

وصعد الذهب بأكثر من 27 بالمئة منذ بداية العام الجاري في أكبر زيادة سنوية منذ 2010 في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى التحوط في مواجهة حالة عدم اليقين الناجم عن الصراعات في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.

كما سجل المعدن الأصفر ارتفاعا خلال الشهر الحالي بنحو 5 بالمئة. سجل الذهب مكاسب بنحو 1.7 بالمئة

وقال محللون إن موجة الصعود غير المسبوقة قد تمر بفترة تصحيح.

وأدى الارتفاع غير المسبوق إلى تآكل الطلب في قطاع التجزئة في الصين والهند، وهما أكبر المستهلكين.

وقال محللون إن استمرار ضعف الدولار، الذي يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى، قدم دعما إضافيا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 31.16 دولار. وانخفض البلاتين 1.1 بالمئة إلى 978.50 دولار،وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1074.84 دولار، بحسب بيانات "رويترز".