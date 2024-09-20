نيبينزيا: منظمو تفجيرات "بيجر" في لبنان أرادوا إشعال حرب جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن منفذي تفجيرات "بيجر" في لبنان أرادوا إشعال حرب جديدة.

وفي وقت سابق، كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، الثلاثاء، الآلية التي يمكن أن تكون سببا في انفجار أجهزة الاتصال التي يحملها عناصر حزب الله في لبنان وسوريا وأدت إلى مقتل وإصابة عدد كبير من أفراد الحزب.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة قولها إن "أجهزة البيجر المتضررة كانت من شحنة جديدة حصل عليها حزب الله في الأيام الأخيرة".

وقال مسؤول في حزب الله إن "مئات المقاتلين لديهم مثل هذه الأجهزة، متوقعا أن برامج ضارة ربما تسببت في انفجار الأجهزة".

المسؤول كشف أن بعض من يحملون أجهزة النداء (بيجر) شعروا بسخونتها وتخلصوا منها قبل انفجارها".

ونقلت الصحيفة عن المحلل الاستخباراتي رونين سولومون قوله، إن "انفجار الأجهزة في لبنان يشبه نوع العملية التي تنفذها وكالة الاستخبارات الإسرائيلية".