العالم اليوم - السعودية.. البطالة تسجل أدنى مستوى تاريخي لها خلال 2024

انتم الان تتابعون خبر السعودية.. البطالة تسجل أدنى مستوى تاريخي لها خلال 2024 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 05:26 مساءً - قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن البطالة في المملكة العربية السعودية قد بلغت أدنى مستوى تاريخي لها خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف ولي العهد السعودي خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى: "سجلت البطالة بين المواطنين والمواطنات، أدنى مستوى لها تاريخي في الربع الأول من عام 2024 بلغ 7.6 بالمئة، بعد أن كانت نسبتها 12.8 بالمئة في عام 2017".

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن السعودية حققت "منجزات جوهرية كثيرة"، وأوضح أن الأنشطة غير النفطية في المملكة سجلت أعلى إسهام لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ 50 بالمئة خلال العام الماضي.

وفي مجال السياحة، قال الأمير محمد بن سلمان إن السعودية سبقت التاريخ المستهدف، حيث حددت استراتيجية السياحة الوطنية التي أطلقت عام 2019 مستهدف 100 مليون سائح في 2030، وتم تجاوز هذا المستهدف والوصول إلى 109 ملايين سائح عام 2023.

وأضاف: "حققت المملكة المرتبة السادسة عشرة بين الدول الأكثر تنافسية، ومع استكشاف الثروات الطبيعية تغدو المملكة من أكبر مخازن الثروات الطبيعية في العالم، كما أن السعودية أحرزت مكانة متقدمة في مجال الطاقة المتجددة، وصارت من أكثر الفاعلين فيها إقليمياً ودولياً".