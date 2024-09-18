العالم اليوم - النفط يهبط لأول مرة في 3 أيام قبيل قرار الفائدة الأميركية

انتم الان تتابعون خبر النفط يهبط لأول مرة في 3 أيام قبيل قرار الفائدة الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 02:26 مساءً - تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، وتتجه لإنهاء مكاسب استمرت جلستين بعد أن أظهر تقرير من قطاع النفط تزايد مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، وهو ما حد من تأثيرات تصاعد التوتر في الشرق الأوسط والخفض المحتمل لسعر الفائدة الأميركية.

وقالت مصادر في السوق أمس الثلاثاء نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 1.96 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر.

وزادت أيضا مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

تحركات الأسعار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 92 سنتا، أو 1.25 بالمئة، إلى 72.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش.

كما هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أكتوبر 95 سنتا أو 1.33 بالمئة إلى 70.24 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، وتتوقع الأسواق بنسبة 63 بالمئة خفضا بواقع 50 نقطة أساس.

وتلقت الأسعار بعض الدعم من احتمال اتساع أعمال العنف في الشرق الأوسط وهو الأمر الذي قد يتسبب في اضطراب الإنتاج في منطقة محورية.

وبعد تقرير معهد البترول الأميركي، من المقرر صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.

وقدر محللون استطلعت رويترز آراءهم ​​أن مخزونات الخام انخفضت في المتوسط بنحو 500 ألف برميل الأسبوع الماضي، مع صعود مخزونات الوقود ونواتج التقطير بشكل طفيف.