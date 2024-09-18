العالم اليوم - بايدن يدعو طرفي الصراع في السودان إلى العودة للمفاوضات

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 02:22 صباحاً - دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء طرفي الصراع في السودان إلى العودة للمفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 17 شهرًا.
وقال بايدن في بيان: "ندعو أطراف هذا الصراع إلى إنهاء العنف والتوقف عن إذكائه، من أجل مستقبل السودان والشعب السوداني بأكمله".
وأضاف: "أدعو الطرفين المتحاربين - القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع - إلى سحب قواتهم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء هذه الحرب".
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