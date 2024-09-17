نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من حزب الله عقب انفجارات الأجهزة اللاسلكية البيجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جاء أول تعليق من حزب الله عقب واقعة انفجار أجهزة تلقي الرسائل المعروفة بالـ "بيجر" لدى عدد من العاملين بوحدات ومؤسسات حزب الله المختلفة.

أول رد من حزب الله

وقال حزب الله في بيان اليوم الثلاثاء، إن الانفجارات الغامضة أدت حتى الآن إلى استشهاد طفلة وشخصين وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة.

وقال الحزب، أن الأجهزة المختصة في حزب الله تجري تحقيقا واسع النطاق أمنيا وعلميا لمعرفة سبب الانفجارات المتزامنة، موضحا أن الأجهزة الطبية تعالج الجرحى في عدد من المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية.

حصيلة قتلى الانفجارات

أعلن وزير الصحة اللبناني عن ارتفاع حصيلة تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية إلى 9 قتلى و2800 مصاب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، قال وزير الداخلية اللبناني الأسبق، مروان شربل، إن التغير أثناء الحرب يحدث من الجهتين وليس كما يتحدث الإسرائيليون في الداخل عن تغير قواعد الحرب، وأن ماحدث اليوم خرق أمني استخباراتي سيبراني، وأن المهم اليوم معرفة كيف وصلت الأجهزة التي انفجرت إلى حزب الله، ومن أي معمل أو مصنع تم شراء تلك الأجهزة، وانطلاقا من بائع الأجهزة ستعرف كيف تم الاختراق.



وأضاف شربل، خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، أن ما حدث اليوم خطير جدا وليس بالضرورة أن يكونه الخطر في الأجهزة الموجودة مع حزب الله، ومن الممكن أن تكون مع العاملين بالشركات وبالمؤسسات والأطباء.

وأكد وزير الخارجية اللباني الأسبق، أن المهم معرفة نوع الترددات والموجات التي استعملها، وأن من فجر أجهزة الاتصالات قام بتسخين البطاريات ليحدث ذلك الانفجار، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص شعروا بأن هناك سخونة زائدة في الأجهزة ونحوها جانبًا وحين انفجرت الأجهزة لم يتأذى بشكل كبير صاحب الجهاز، مشيرًا إلى أن ماحدث عمل إرهابي.

