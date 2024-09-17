العالم اليوم - الهلال يفوز على مضيفه الريان في "أبطال آسيا للنخبة"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 08:19 مساءً - حقق الهلال السعودي، الثلاثاء، الفوز على مضيفه الريان القطري بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأولى من الدور الأول لدوري أبطال آسيا للنخبة.

فعلى ملعب أحمد بن علي، افتتح سيرغي سافيتش أهداف الهلال في الدقيقة 15 قبل أن يضيف جواو كانسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وأكمل ماركوس ليوناردو ثلاثية الفريق السعودي في الدقيقة 44، فيما قلص روجر غيديس الفارق للريان في الدقيقة 47.

وأضاع الهلال ضربة جزاء خلال المباراة أهدرها ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 71.

وحصد الهلال أول 3 نقاط في افتتاح مشواره بالبطولة بنظامها الجديد بينما ظل الريان دون نقاط.

وفي الجولة الثانية، يلتقي الهلال مع الشرطة العراقي في 1 أكتوبر المقبل، بينما يلاقي الريان النصر السعودي.

وكان النصر والشرطة قد تعادلا بالأمس بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المدينة الدولي في العاصمة العراقية بغداد.