العالم اليوم - الجيش الأردني يحبط محاولة اجتياز مسيّرة لأراضي المملكة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 08:19 مساءً - أعلن الجيش الأردني، مساء الثلاثاء، إحباط محاولة اجتياز طائرة مسيّرة لأراضي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله: "قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود الأردنية، وتم التعامل معها وتطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأشار المصدر إلى أنه تم تحويل الطائرة المسيرة للجهات المختصة.

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة تتعامل بحزم مع مختلف التهديدات على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".