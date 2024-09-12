العالم اليوم - تزايد اضطرابات إنتاج النفط بخليج المكسيك بسبب إعصار فرنسين

انتم الان تتابعون خبر تزايد اضطرابات إنتاج النفط بخليج المكسيك بسبب إعصار فرنسين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 سبتمبر 2024 07:21 مساءً - أجرت بعض شركات النفط، الخميس، تخفيضات إضافية لإنتاجها في خليج المكسيك بعد أن تسبب إعصار فرنسين في تعطيل البنية التحتية البرية، في حين أعادت موانئ التصدير في جنوب تكساس فتح أبوابها.

وضرب إعصار فرنسين ساحل لويزيانا أمس الأربعاء برياح بلغت سرعتها 161 كيلومترا في الساعة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 375 ألف عميل وجلب أمطارا غزيرة وفيضانات إلى الولاية. وهدأت الرياح بسرعة وكان الإعصار فوق جنوب ميسيسيبي في وقت مبكر من اليوم الخميس حيث انقطعت الكهرباء عن 54 ألف عميل آخرين.

وألقت شركة شل اليوم باللوم على مشاكل غير معلنة في خسائر الإنتاج في خمس منصات إضافية بخليج المكسيك. كما أوقفت شركة وودسايد إنرجي الإنتاج في منصة بحرية بسبب انقطاع التيار الكهربائي على اليابسة.

وقدر محللون في يو.بي.إس أن العاصفة ربما عطلت نحو 1.5 مليون برميل من إنتاج خليج المكسيك، وستخفض إنتاج المنطقة الشهري من النفط بنحو 50 ألف برميل يوميا.

وأظهرت بيانات من شركة إل.إس.إي.جي المالية أن تدفقات الغاز الطبيعي إلى محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة في طريقها إلى الانخفاض إلى 11.7 مليار قدم مكعب يوميا اليوم الخميس من نحو 12.7 مليار قدم مكعب يوميا يوم الثلاثاء و13.4 مليار قدم مكعب يوميا قبل أسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي 1.7 بالمئة اليوم بفعل خسائر الإنتاج. وتراجع سعر الغاز الأميركي في وقت سابق بأقل من واحد بالمئة بعد أن نجت مصانع الغاز الطبيعي المسال من وطأة إعصار فرنسين، لكنها ارتفعت اثنين بالمئة في أحدث تعاملات بعد زيادة أقل من المتوقع في المخزونات الأسبوع الماضي.