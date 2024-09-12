العالم اليوم - 18.6 مليار دولار إيرادات سلطنة عمان حتى نهاية يوليو

انتم الان تتابعون خبر 18.6 مليار دولار إيرادات سلطنة عمان حتى نهاية يوليو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 سبتمبر 2024 02:22 مساءً - سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية يوليو 2024 نحو 7.15 مليارات ريال عُماني (نحو 18.6 مليار دولار) منخفضةً بـ 29 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض إيرادات الغاز والإيرادات الجارية.

وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية في سلطنة عمان، الخميس، إلى أن ارتفاع صافي إيرادات النفط حتى نهاية يوليو الماضي بنسبة 9 بالمئة مسجلًا 4 مليارات و38 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و714 مليون ريال عُماني حتى نهاية يوليو 2023.

وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 83 دولارًا أميركيًّا للبرميل، في حين بلغ متوسط كمية إنتاج النفط مليونًا وألفي برميل يوميًّا؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى منهجية تحصيل شركة طاقة عُمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.

وبينت النشرة أن صافي إيرادات الغاز انخفض بنهاية يوليو الماضي بنسبة 18 بالمئة ليبلغ مليارًا و90 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليار و329 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.

أما الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية يوليو 2024 فقد انخفضت بـ 120 مليون ريال عُماني لتبلغ مليارين و12 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و132 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023.

وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية يوليو 2024م نحو 6 مليارات و754 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 273 مليون ريال عُماني أي بنسبة 4 بالمئة مقارنة بالإنفاق الفعلي في الفترة ذاتها من عام 2023، والبالغ 6 مليارات و481 مليون ريال عُماني؛ نتيجة ارتفاع الإنفاق الإنمائي ومصروفات بند المساهمات والنفقات الأخرى.