العالم اليوم - بعد تقارير اختفائها.. فيديو لإسقاط مقاتلة روسية بـ50 مليونا

انتم الان تتابعون خبر بعد تقارير اختفائها.. فيديو لإسقاط مقاتلة روسية بـ50 مليونا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 سبتمبر 2024 01:25 مساءً - أسقطت أوكرانيا في البحر الأسود إحدى أكثر المقاتلات الروسية تقدما، حسبما أفادت تقارير إعلامية، الخميس.

وحسب ما نقلت مجلة "نيوزويك" الأميركية، فإن أجهزة الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية كشفت أن إحدى وحداتها استخدمت نظاما دفاعيا جويا محمولا على الكتف لاستهداف طائرة "سو 30 إس إم" الحربية، التي يبلغ سعرها حوالي 50 مليون دولار، وأسقطتها في البحر الأسود.

وقالت الاستخبارات الأوكرانية إن الطائرة كانت تابعة لفوج الطيران البحري المنفصل الثالث والأربعين التابع للقوات الجوية الروسية، المتمركز في مطار ساكي في شبه جزيرة القرم.

وكانت مقاتلة روسية من نفس الطراز اختفت عن الرادار فوق البحر الأسود في وقت متأخر من الثلاثاء.

وأظهرت لقطات منتشرة على المواقع الاجتماعية الطائرة الروسية وهي تحلق، قبل أن تنفجر في السماء.

وبحسب تقارير على تطبيق "تلغرام"، التي استشهدت بمصادر إعلامية روسية، فإن "سو 30" كانت تنفذ عمليات إطلاق صواريخ باتجاه أوكرانيا قبل اختفائها.

وورد أن المقاتلة متعددة الأدوار "سو 30 إم إس" أطلقت 4 صواريخ باتجاه البر الرئيسي لأوكرانيا أثناء مهمتها.