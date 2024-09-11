تبون يستقبل مبعوثة خاصة من ماكرون

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الرئاسة الجزائرية الأربعاء أن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل آن كلير لوجوندر المبعوثة الخاصة ومستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح البيان أن المسؤولة الفرنسية الرفيعة حملت معها رسالة من الرئيس ماكرون إلى نظيره تبون دون تقديم توضيحات بخصوص فحوى الرسالة.

وحضر اللقاء بوعلام بوعلام مدير ديوان الرئاسة الجزائرية.

وحلت مبعوثة ماكرون في ظل خلافات كبيرة بين البلدين وعلى رأسها دعم فرنسا للموقف المغربي حول الصحراء الغربية، حيث سحبت الجزائر سفيرها من باريس نهاية يوليو الماضي.

وكانت الجزائر قد أعربت عن أسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية، ووصفت هذا القرار بأنه "غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي".

كما تطالب الجزائر باريس منذ سنوات بفتح محفوظات الاستعمار الفرنسي وتسوية قضية المفقودين في حرب الاستقلال، فضلا عن التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.

وقبل الأزمة الدبلوماسية بين الجانبين كان من المفترض أن يجري الرئيس تبون زيارة رسمية إلى فرنسا نهاية شهر سبتمبر أو بداية أكتوبر.

جدير بالذكر أن ماكرون هنأ تبون لانتخابه لعهدة رئاسية ثانية