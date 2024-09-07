نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد وإصابة العشرات إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال، اليوم السبت، في قصف الاحتلال لمدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وذكر مصدر طبي أن الطواقم الطبية نقلت 4 قتلى على الأقل و20 مصابا بينهم أطفال جراء قصف المدرسة، وأفاد شهود عيان، بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مصلى داخل المدرسة التي تؤوي آلاف النازحين.

وفي وقت سابق، قال جهاز الدفاع المدني بغزة "استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في منطقة الشيخ رضوان"، وأضاف في منشور عبر منصة "تلغرام"، أن "طواقمنا عملت على إجلاء الشهداء والجرحى".

وقصف الجيش الإسرائيلي العديد من المدارس التي تؤوي نازحين منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023، مرتكبا مجازر بحق المدنيين بداخلها وخصوصا من النساء والأطفال.

ومنذ اندلاع الحرب، يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح، في وقت يصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لمناطق وأحياء سكنية استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها.

ويضطر الفلسطينيون خلال نزوحهم إلى اللجوء لمنازل أقربائهم أو معارفهم، والبعض يقيم خياما في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب في ظل ظروف إنسانية صعبة، حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية ومع انتشار الأمراض.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد بلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ 7 أكتوبر، مليوني شخص من أصل 2.3 مليون إجمالي المواطنين.