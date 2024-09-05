نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البحرين تفرج عن 457 سجينًا ضمن عفو ملكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وكالة أنباء البحرين، الأربعاء، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر "مرسومًا ملكيًا ساميًا شاملًا بالعفو عن 457 محكومًا، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم، مضيفة أن ذلك يعكس حرص الملك على "تماسك وصلابة المجتمع البحريني".

ويعكس العفو الملكي حرصًا من العاهل البحريني على تماسك وصلابة المجتمع البحريني وحماية نسيجه الاجتماعي، كما يؤكد بواجب الالتزام بمبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر.

وبحسب الوكالة البحرينية، أتاح هذا العفو الملكي فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص.