إسرائيل: 6 آلاف صاروخ أطلقها حزب الله في 8 أشهر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 04:34 مساءً - أعلنت وكالة الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" يوم الخميس 5 سبتمبر 2024 عن حصيلة الصواريخ التي أطلت على شمال إسرائيل من لبنان خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2024.

قصف شمال إسرائيل

وأشارت "شين بيت" في بيان إلى أن عدد الصواريخ التي أطلقت من لبنان على إسرائيل منذ يناير إلى أغسطي الماضي بلغت 6539 صاروخا.

وأوضحت أن أغسطس الماضي كان أكبر من أي شهر سابق منذ اندلاع الحرب قبل عام تقريبا، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأشار التقرير إلى أن 1307 صاروخا أطلقت على إسرائيل في أغسطس من الجبهة الشمالية، أي من لبنان وسوريا، أي ما يزيد قليلا عن 40 صاروخا يوميا في المتوسط، وكانت الغالبية العظمى منها من لبنان.

وشهد شهر يوليو إطلاق 1091 صاروخا، ويونيو إطلاق 855 صاروخا، ومايو إطلاق 1000 صاروخ، وأبريل إطلاق 744 صاروخا، ومارس إطلاق 746 صاروخا، وفبراير إطلاق 534 صاروخا، ويناير إطلاق 334 صاروخا، وفقا لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت).

ولم تتوفر بيانات دقيقة على الفور عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023، لكن من المعروف أن الكمية كانت أقل من تلك المسجلة في أغسطس.

المستوطنات الإسرائيلية

وأعرب رئيس مستوطنة كريات شمونة يوم الخميس عن أسفه لأن مستوطنات الحدودية الشمالية التي تم إخلاؤها إلى حد كبير تعرضت لضربات شديدة بسبب الصواريخ التي أطلقها المسلحين من لبنان، حيث تم تدمير العديد من المنازل.

وقال أفيخاي شتيرن لموقع "واي نت" الإخباري: "للأسف، يتعين علينا كل يوم أن نقول لمزيد من العائلات أنهم لن يكون لديهم منزل يعودون إليه، فهناك منازل تحتاج إلى الهدم وإعادة البناء".

وتساءل لماذا أصبحت حياة السكان الشماليين أقل قيمة من أولئك الذين يعيشون في وسط البلاد، في إشارة على ما يبدو إلى الضربة الاستباقية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي بينما كان حزب الله يستعد لشن هجوم على منطقة تل أبيب.