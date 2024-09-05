نتنياهو ينفي الاقتراب من إبرام صفقة الأسرى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 03:36 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، في حديث مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، إن التقارير التي أشارت إلى اقتراب إسرائيل بنسبة 90% من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة غير دقيقة.

نتنياهو يعرقل صفقة الأسرى مع حماس

وأضاف نتنياهو في حديثه مع القناة الأمريكية، أنه يمكن للناس الاحتجاج، لكن الشعب يدعم بقوة الموقف الذي اتخذته الحكومة، في إشارة إلى المظاهرات المتواصلة في تل أبيب للمطالبة بصفقة فورية.

واتهم أهالي الأسرى الإسرائيليين وعدد كبير من المسئولين في تل أبيب نتنياهو بعرقلة صفقة الأسرى من أجل تحقيق مكاسب سياسية خاصة.