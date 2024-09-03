نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تعتقل عالمًا في مجال "ديناميكية الهواء" بتهمة الخيانة العظمى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت محكمة روسية يوم الثلاثاء حكمًا بالسجن 15 عامًا على ألكسندر تشيبليوك، عالم روسي متخصص في ديناميكية الهواء، بتهمة "الخيانة العظمى". وجاء الحكم بعد أن تم القبض على تشيبليوك في صيف 2022، وهو رئيس معهد الهندسة النظرية والتطبيقية في نوفوسيبيرسك، في إطار حملة موسعة ضد العلماء.

القاضي، وفقًا لوكالة تاس الرسمية، قال إن المحكمة أدانت تشيبليوك بموجب المادة 275 من القانون الجنائي الروسي، والتي تتعلق بالخيانة العظمى، دون الكشف تفاصيل الوقائع المتهم فيها.

التهم الموجهة لتشيبليوك تتعلق بنقل معلومات حساسة حول برنامج روسيا للصواريخ فرط الصوتية، التي تُعتبر من الأسلحة المتقدمة التي يفتخر بها الرئيس فلاديمير بوتين. ويأتي هذا الحكم بعد أن تم الحكم على زميل له، أناتولي ماسلوف، في مايو الماضي بالسجن 14 عامًا بتهمة مماثلة.

تشير التقارير إلى أن حملة الاعتقالات شملت أيضًا عالمًا آخر من معهد ديمتري كوكلر لفيزياء الليزر، والذي توفي في السجن، فضلًا عن خبير آخر من معهد الهندسة النظرية، فاليري زفيغوينتسيف، الذي اعتُقل في ربيع 2023. جميعهم متهمون بنقل معلومات تتعلق بالبرامج العسكرية الروسية المتقدمة، مما يسلط الضوء على تصاعد التوترات داخل الأوساط الأكاديمية الروسية.