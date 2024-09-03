العالم اليوم - شركة البحري السعودية تنفي استهداف ناقلة لها بالبحر الأحمر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 08:22 صباحاً - نفت شركة البحري السعودية، الثلاثاء، استهداف الناقلة أمجاد التابعة لها بالبحر الأحمر.

وقالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) إن الناقلة أمجاد المملوكة لها كانت تبحر في البحر الأحمر، الإثنين، بالقرب من ناقلة أخرى تعرضت لهجوم لكنها لم تكن مستهدفة ولم تلحق بها أي أضرار أو إصابات.

وأضافت الشركة في بيان: "نؤكد بشكل لا لبس فيه أن أمجاد لم تكن مستهدفة ولم تلحق بها أي إصابات أو أضرار".

كما أكدت أنه لا تزال السفينة تعمل بكامل طاقتها وتتجه إلى وجهتها المخطط لها دون انقطاع".

كما أوضحت: "أبلغت البحري جميع السلطات المعنية على الفور وتظل على اتصال مستمر مع طاقمنا ونحن نراقب الوضع عن كثب".