العالم اليوم - شركات تقدم خطة بـ4 مليارات دولار لتطوير حقل أفروديت القبرصي

انتم الان تتابعون خبر شركات تقدم خطة بـ4 مليارات دولار لتطوير حقل أفروديت القبرصي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 سبتمبر 2024 12:24 مساءً - قالت شركة نيوميد إنرجي الإسرائيلية، الأحد، إن الشركاء في حقل أفروديت البحري للغاز الطبيعي قدموا خطة للحكومة القبرصية لتطوير المشروع بتكلفة تبلغ نحو أربعة مليارات دولار.

وأضافت الشركة أنها حدثت، بالتعاون مع شريكتيها شيفرون وشل، خطة تطوير وإنتاج سابقة حتى تتماشى مع تعليمات الحكومة.

وتابعت "وفقا للخطة المحدثة، سيتم إنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي من حوض أفروديت من خلال بناء منشأة إنتاج عائمة مستقلة سيكون موقعها فوق الحوض".

وقالت نيوميد إنرجي إن الطاقة الإنتاجية القصوى للحقل تقدر بنحو 800 مليون قدم مكعبة يوميا، مبدئيا من خلال أربع آبار إنتاج. وأضافت أنه سيتم تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب إلى شبكة النقل المصرية.

ويحتوي حقل أفروديت على ما يقدر بنحو 3.6 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويقع في منطقة بلوك 12 على بعد نحو 170 كيلومترا قبالة شاطئ ليماسول في قبرص.

وكانت هناك محادثات مطولة حول تطوير الحقل الواقع جنوب شرقي قبرص منذ أن حاولت شيفرون إدخال تغييرات على خطة تطوير الحقل عام 2019. وجرى الاتفاق على هذه الخطة بين قبرص وشركة نوبل صاحبة الترخيص، وهي شركة طاقة مستقلة استحوذت عليها شيفرون في عام 2020.