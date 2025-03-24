وصفات سهلة ولذيذة لوجبات صحية ومنخفضة السعرات الحرارية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 11:49 صباحاً - أهمية تناول وجبات صحية منخفضة السعرات الحرارية

تعتبر الوجبات الصحية والمنخفضة السعرات الحرارية ضرورية للحفاظ على الوزن المثالي والشعور بالنشاط. إن تناول طعام مغذي يساعد في تعزيز الصحة العامة وجعل الجسم أكثر قدرة على مقاومة الأمراض. اليوم نقدم لك مجموعة من الوصفات السهلة واللذيذة التي سوف تضفي طابعاً مميزاً على نظامك الغذائي.

وصفات شهية وصحية

سلطة الكينوا والخضار

1 كوب كينوا مطبوخة

نصف كوب فلفل ملون مقطع

نصف كوب خيار مقطع

نصف كوب بصل أخضر مفروم

عصير ليمونة واحدة

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل حسب الذوق

اخلطي جميع المكونات في وعاء كبير وقدميها باردة. تعتبر هذه السلطة خياراً ممتازاً كوجبة خفيفة أو كطبق جانبي.

دجاج مشوي بالأعشاب

4 صدور دجاج خالية من الجلد

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 فص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة ريحان مجفف

ملعقة صغيرة زعتر مجفف

ملح وفلفل حسب الذوق

قم بتتبيل الدجاج بزيت الزيتون والثوم والأعشاب والبهارات، ثم اشويه في الفرن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 25-30 دقيقة. قدميه مع خضار مشوية.

عصير الفواكه الطازج

1 علبة عصير برتقال طبيعي

1 موزة

1 تفاحة

نصف كوب ماء أو مغلي

اخلط جميع المكونات في الخلاط حتى نحصل على قوام سلس. يعتبر هذا العصير مثالياً كوجبة خفيفة تمدك بالطاقة.

نصائح لزيادة الوعي الغذائي

حاول تناول الفواكه والخضروات مع كل وجبة.

استبدل الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة.

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الحبوب والبقوليات.

تجربة هذه الوصفات ستساعدك على تحقيق نمط حياة صحي ومتوازن، حيث يمكن لكل شخص إيجاد طرق لتناول الطعام بذكاء والتمتع بمذاق شهي دون الشعور بالذنب.