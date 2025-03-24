بركلات الترجيح.. إسبانيا تتخطى هولندا إلى نصف نهائي دوري الأمم

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 12:54 صباحاً - تعذبت إسبانيا كثيراً قبل أن تريحها ركلات الترجيح وتعبر بها إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم (5-4) على حساب منتخب هولندا..

انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 2-2… سجل لمنتخب إسبانيا ميكيل اويارزابال (د 8 من ضربة جزاء و67) وسجل لمنتخب هولندا ممفيس ديباي من ضربة جزاء (د 54) وإيان ماتسن (د 79).

وفي الوقت الإضافي أضاف لامين يامال هدف إسبانيا الثالث (د 103) وعادل لمنتخب هولندا تيون كوبمينرس (د 109)، وبركلات الترجيح فازت إسبانيا 5-4.