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فران جارسيا: سعيد لتحقيق حلم الطفولة مع ريال مدريد

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فران جارسيا: سعيد لتحقيق حلم الطفولة مع ريال مدريد

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 مارس 2025 05:57 مساءً - عبر فران جارسيا، مدافع ريال مدريد، عن سعادته بما يقدمه مع الميرنجي خلال الموسم الحالي.

وقال جارسيا، خلال تصريحات لموقع ريال مدريد الرسمي: “أشعر أنني بحالة جيدة وسعيد للغاية. هذا الموسم أحظى بدور أكبر، وهو أمر رائع، لأنه تحقيق لحلم الطفولة الذي لطالما راودني”.

وأضاف: “اللعب مع ريال مدريد حلم لكل ناشئ، وأتمنى أن يتمكن الكثير من اللاعبين الصاعدين من تحقيقه”.

خلال الموسم الحالي، شارك جارسيا مع ريال مدريد في 35 مباراة بمختلف المسابقات، قدم خلالها 3 تمريرات حاسمة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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