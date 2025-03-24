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جمال السلامي يتحدث عن مواجهة كوريا الجنوبية

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جمال السلامي يتحدث عن مواجهة كوريا الجنوبية

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 04:52 مساءً - تحدث جمال السلامي، مدرب المنتخب الأردني، عن مواجهة كوريا الجنوبية، المقررة غداً الثلاثاء، في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال السلامي في المؤتمر الصحفي التقديمي: “المباراة لن تكون سهلة على الطرفين، في ظل رغبة كل منتخب لتحقيق الفوز”.

وأضاف: “فوز الأردن على كوريا الجنوبية، سيقربنا كثيراً من التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم”.

وجدد مدرب النشامى، ثقته في قدرة لاعبيه على العودة إلى الأردن بنتيجة إيجابية أمام كوريا الجنوبية.

وأتم: “المنتخب الكوري الجنوبي من أقوى المنتخبات في قارة آسيا، رغم غياب عدد من لاعبيه في مباراة الغد”.

وتتصدر كوريا الجنوبية، جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأردن الوصيف.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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