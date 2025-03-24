كانسيلو: رحلت عن مانشستر سيتي بسبب جوارديولا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 05:53 مساءً - أكد البرتغالي، جواو كانسيلو، مدافع الهلال السعودي، أن المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، كان سبباً برحيله عن مانشستر سيتي.

وانضم كانسيلو لصفوف الهلال، بصفة نهائية، الصيف الماضي، قادماً من السيتي.

وقال كانسيلو في تصريحات لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “كانت بيننا خلافات، لم تكن مواجهة، ولكن آراء مختلفة لدي شخصية قوية جداً، وهو كذلك لكن في النهاية هو المدرب ومن يحسم الأمور”.

وأضاف: “كل منا سلك طريقه، ولكنني أحمد الله على العمل معه إنه عبقري ورائد في مجال التدريب وأفضل لحظات مسيرتي كانت معه في مانشستر سيتي”.

وأردف: “كنت أحضر التدريبات والمباريات مستمتعاً بما يحدث وشعرت بأهميتي في هذه المجموعة لقد ساعدني على النمو كشخص ولاعب”.

وأتم: “في النهاية لم تكن لدي الرغبة في مانشستر سيتي وكذلك لم يرغبوا في بقائي أيضاً لذا كانت هناك عدة أسباب دفعتني للرحيل إلى الهلال في الصيف”.