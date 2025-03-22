نشكركم على متابعتكم خبر 5 نصائح للعناية بشعرك في الطقس الحار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 مارس 2025 05:57 مساءً - مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يتعرض الشعر للكثير من العوامل التي تؤثر على صحته ولمعانه، مثل الجفاف، والتقصف، والتعرق المفرط. لذا، من الضروري اتباع روتين عناية خاص للحفاظ على جمال الشعر وحيويته خلال الطقس الحار. إليكِ خمس نصائح أساسية للعناية بشعرك في الأجواء الحارة.

1. الترطيب العميق للشعر

الحرارة العالية تؤدي إلى فقدان الشعر لرطوبته، مما يجعله جافًا ومتقصفًا.

واستخدمي بلسمًا مرطبًا بعد كل غسلة، وطبّقي ماسكات الترطيب العميق مرة أو مرتين أسبوعيًا، مثل ماسك زيت جوز الهند أو زيت الأرجان، للحفاظ على نعومة شعركِ وحمايته من الجفاف.

2. تقليل استخدام أدوات التصفيف الحرارية

أدوات التصفيف مثل المجفف الكهربائي (السيشوار) ومكواة الشعر تزيد من تعرض الشعر للحرارة، مما يؤدي إلى تلفه بسرعة.

وحاولي تقليل استخدامها قدر الإمكان، واستبدليها بتسريحات طبيعية، مثل الضفائر أو تموجات الشعر الطبيعية، للحفاظ على صحته.

3. غسل الشعر بالماء الفاتر واستخدام شامبو مناسب

غسل الشعر بالماء الساخن يؤدي إلى جفاف فروة الرأس وزيادة إفراز الدهون، لذا يُفضل استخدام الماء الفاتر أو البارد عند غسله.

كما يجب اختيار شامبو لطيف خالٍ من الكبريتات والكحول، ليساعد على تنظيف الشعر دون إزالة الزيوت الطبيعية التي تحافظ على ترطيبه.

4. حماية الشعر من أشعة الشمس

أشعة الشمس المباشرة يمكن أن تضر بالشعر، فتجعله جافًا وباهتًا. احرصي على تغطية شعركِ عند الخروج خلال النهار بقبعة أو وشاح خفيف.

كما يمكنكِ استخدام منتجات العناية بالشعر التي تحتوي على حماية من الأشعة فوق البنفسجية (UV) لتقليل الضرر الناتج عن التعرض المستمر للشمس.

5. اتباع نظام غذائي صحي وشرب الماء بكثرة

التغذية السليمة تلعب دورًا مهمًا في صحة الشعر، لذا احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل البروتينات، وأوميغا 3، والحديد، والزنك، الموجودة في الأسماك، والمكسرات، والخضروات الورقية.

كما أن شرب كميات كافية من الماء يوميًا يساعد في الحفاظ على ترطيب الشعر من الداخل، مما يجعله أكثر قوة ولمعانًا.

وفي النهاية، فإنه مع اتباع هذه النصائح، يمكنكِ حماية شعركِ من تأثيرات الطقس الحار، والحفاظ على صحته وجماله طوال فصل الصيف.

وتذكري أن العناية المنتظمة والاختيارات الصحيحة لمنتجات الشعر ستساعدكِ في الحصول على شعر قوي ولامع مهما ارتفعت درجات الحرارة.