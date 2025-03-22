بعيداً عن الرجيم وحقن التخسيس.. 5 طرق سهلة لفقدان الوزن

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 مارس 2025 04:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بدلاً من الاعتماد على حمية غذائية قاسية كحل مؤقت للتخلص من الوزن الزائد، من الأفضل تبني نمط حياة صحي طويل الأمد يتضمن سلوكيات إيجابية، واكتشاف أنشطة بدنية ممتعة، والحفاظ على موقف إيجابي يسمح بتناول الوجبات السريعة من وقت لآخر.

توفر الحميات القاسية فقدانًا سريعًا للوزن، لكنها غالبًا ما تفشل في تحقيق تغييرات دائمة. بينما تساعد العادات الغذائية الصحية، مثل تناول الأطعمة الكاملة والطهي المنزلي وتقليل السكر المصنّع، على بناء نظام غذائي مستدام وعلاقة صحية مع الطعام.

لا يلزم قضاء وقت طويل في الصالة الرياضية للحصول على فوائد التمارين، بل يمكن استبدال ذلك بأنشطة ممتعة مثل الرقص والمشي لمسافات طويلة أو السباحة. النشاط البدني الممتع، مثل الزومبا، يمكن أن يحفز الشخص على ممارسة التمارين بشكل منتظم.

يبدأ التحكم في الوزن بنهج عقلي سليم. يساعد اكتشاف دوافع شخصية مثل تحسين الصحة أو زيادة الثقة بالنفس على تعزيز الالتزام. تحديد أهداف صغيرة وواقعية، مثل المشي بضع خطوات يوميًا، يساهم في تحقيق نتائج ملموسة.

يسهم شرب الماء في هضم الطعام واستقلاب العناصر الغذائية، كما يساعد في التحكم بالجوع ومنع الإفراط في الأكل. كما يُساهم في الحفاظ على مستويات الطاقة في الجسم.

تناول الطعام بوعي يساعد على فهم إشارات الجوع وتحديد كميات الطعام المناسبة. يمكن تقليل الشعور بالذنب عن طريق تناول أطعمة مغذية في 80% من الوجبات، مع السماح بمرونة في الـ 20% المتبقية، مثل تناول قطعة صغيرة من الكعك دون الشعور بالذنب.