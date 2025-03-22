ماء الملح للوجه.. هل يقضي على التجاعيد؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 مارس 2025 04:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد غسل الوجه بالماء المالح من الطرق البسيطة والفعّالة للحصول على بشرة صحية ومتوهجة، كما يمكن أن يحل مكان العديد من منتجات العناية بالبشرة المكلفة.

المياه العسيرة قد تضر بالبشرة وتؤثر على توهجها الطبيعي. لكن بإضافة الملح إلى الماء، يصبح الماء أكثر نعومة، مما يساعد في الحفاظ على إشراقة البشرة الطبيعية. يمكن أيضًا استخدام نفس المحلول لغسل الفم.

تؤدي العوامل البيئية ونمط الحياة غير الصحي إلى ظهور التجاعيد. يساعد غسل الوجه بالماء المالح على شد أنسجة الجلد، مما يمنع ظهور التجاعيد ويحافظ على مظهر البشرة الشاب.

مع تقدم العمر، قد تبدأ علامات الشيخوخة بالظهور على البشرة. إضافة الملح إلى الماء واستخدامه في غسل الوجه يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الجلد ويؤخر ظهور هذه العلامات.

تُعتبر المسام المسدودة سببًا رئيسيًا لظهور البثور والبقع. غسل الوجه بالماء المالح يُعد من الطرق الفعّالة لفتح المسام المسدودة وتنظيف البشرة من الأوساخ والزيوت الزائدة.

يُعد غسل الوجه بالماء المالح طريقة طبيعية لتقشير البشرة. يساعد الملح في إزالة خلايا الجلد الميتة بشكل لطيف، مما يساهم في تحسين مظهر البشرة وتنقيتها.