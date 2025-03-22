ديشامب يتحدث عن علاقته مع زيدان

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 مارس 2025 04:56 مساءً - تحدث ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، عن طبيعة علاقته مع مواطنه، زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق.

ديشامب كان قد أعلن رحيله عن تدريب الديوك، مع نهاية كأس العالم 2026، ويعد زيدان المرشح الأبرز لخلافته.

وذكرت تقارير في الأشهر الأخيرة، أن زيدان وديشامب، اللذين لعبا معاً في يوفنتوس ومنتخب فرنسا، لا تجمعهما علاقة جيدة.

ورداً على هذه الأنباء، قال ديشامب في مقابلة مع صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية: “إنها فكرة أخرى خاطئة تماماً!.. لقد قضينا سنوات طويلة معاً، ولا يزال هناك الكثير من الاحترام بيننا”.

وأضاف: “بهذه المناسبة.. آخر مرة التقيت فيها مع زيدان، تحدثنا جيداً وتبادلنا الحديث.. لا يزال هناك لدى كل منا نوع من التقدير لنجاح الآخر”.

وأتم بهذا الشأن: “أنا لست أحد أصدقاء زيدان المقربين. لكل منا حياته الخاصة، لكن بغض النظر عما سيحدث، سيظل هناك دائماً احترام متبادل بيننا”.