اتبعيها .. نصائح هامة للوقاية من تفاقم الصدفية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 مارس 2025 04:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

عند الإصابة بالصدفية، يُعتبر الالتزام بتوجيهات الطبيب أمرًا أساسيًا، لكن هناك أيضًا خطوات يمكنك اتخاذها بمفردك للمساعدة في التحكم في نوبات المرض ومنع تفاقمها.

تزداد أعراض الصدفية سوءًا عندما تكون البشرة جافة، لذا من الضروري الحفاظ على رطوبتها باستخدام الكريمات السميكة مثل الفازلين، التي تساعد في حبس الرطوبة تحت الجلد. وللتخفيف من القشور، يمكن وضع الكريمات فوقها، ثم تغطية المنطقة بغلاف بلاستيكي أو مادة مقاومة للماء لبضع ساعات، ثم إزالته.

تجنب العبث بالبقع أو القشور، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الحالة. كما يجب توخي الحذر عند قص الأظافر وتجنب أي جروح قد تثير الأعراض. كذلك، يُنصح بتقليل وقت الاستحمام إلى 10 دقائق وتجنب الماء الساخن جدًا.

يؤثر الطقس بشكل كبير على الصدفية، حيث يُفاقم البرد والجفاف الأعراض لدى الكثيرين، بينما قد يساهم الطقس الحار في التخفيف منها، لكن ليس دائمًا.

من الضروري الحفاظ على رطوبة البشرة، لذا يفضل تشغيل جهاز الترطيب في المنزل خلال الطقس الجاف للحفاظ على بيئة مناسبة للبشرة.