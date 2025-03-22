استبعاد ثنائي المنتخب الياباني قبل مواجهة السعودية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 مارس 2025 03:55 مساءً - أعلن المنتخب الياباني، عن استبعاد الثنائي هيديماسا موريتا وأياسي أويدا من معسكر المنتخب، بسبب الإصابة.

ويحل المنتخب السعودي ضيفاً على نظيره الياباني، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأكد الجهاز الفني للمنتخب الياباني أنه لم يستدع أي بدلاء للثنائي هيديماسا موريتا وأياسي أويدا.

وكان المنتخب الياباني حسم تأهله لبطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على البحرين في الجولة الماضية، ووصوله للنقطة رقم 19 في صدارة المجموعة الثالثة.