أحمد السقا في “حبر سري”: دفاع عن هنيدي وردود على انتقادات مسلسل “سيد الناس”

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 مارس 2025 03:55 مساءً -

متابعة- بتول ضوا

في حوار شيق مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج “حبر سري”، كشف الفنان أحمد السقا عن آرائه الصريحة حول عدة قضايا فنية، منها دفاعه القوي عن الفنان محمد هنيدي، وردوده على الانتقادات التي طالت مسلسل “سيد الناس” الذي شارك فيه نجله. خلال اللقاء، أظهر السقا تقديره الكبير لهنيدي، كما تحدث عن دور نجله في العمل الفني، مؤكداً أن الموهبة والاجتهاد هما مفتاح النجاح في عالم الفن.

لم يتردد أحمد السقا في التعبير عن دعمه لصديقه الفنان محمد هنيدي، حيث وصفه بأنه “خارج التصنيف”، وأكد أن هنيدي كان سبباً في إسعاد أجيال كاملة، قائلاً: “أنا واحد من الناس اللي سعدوا بفن هنيدي”. كما أشاد السقا بدور هنيدي الرائد في الصناعة الفنية. معتبراً إياه “رأس السهم” الذي فتح الطريق أمام الأجيال التالية.

وأضاف السقا أن تأثير هنيدي امتد إلى جميع مجالات الفن، من السينما إلى التليفزيون والمسرح. قائلاً: “هنيدي سبب فرح لناس كتير جداً على كل المستويات”. هذه الكلمات تعكس تقدير السقا العميق لمسيرة هنيدي الفنية التي أثرت في الكثيرين.

تناول أحمد السقا أيضاً الانتقادات التي وُجهت له بشأن مشاركة نجله في مسلسل “سيد الناس”. موضحاً أنه لم يكن على علم بترشيح نجله للعمل إلا قبل أيام قليلة من بدء التصوير. وأكد السقا أن دوره كأب يقتصر على توفير الدعم التعليمي لابنه. قائلاً: “ابني درس إخراج وتمثيل ومونتاج وصوت، وكل ما يتعلق بالصناعة الفنية”.

وأشار السقا إلى أن نجله يتمتع بالموهبة، لكنه أكد أن “محدش يقدر يفرض حد على الجمهور”، معتبراً أن الجمهور هو الحكم الأول والأخير في تقييم أي عمل فني. كما ذكر أنه لم يشاهد أداء نجله في المسلسل بشكل كامل بسبب انشغاله بتصوير مسلسل “العتاولة”، لكنه أعجب بالأداء الذي رآه في بعض المشاهد.

من خلال حديثه، أكد أحمد السقا أن الفن صناعة تحتاج إلى مزيج من الموهبة والاجتهاد، مشيراً إلى أن النجاح لا يتحقق إلا من خلال العمل الجاد والتعلم المستمر. وأوضح أن دوره كأب يتمثل في توفير الفرص التعليمية لابنه، لكنه يترك له مساحة لتطوير موهبته وإثبات نفسه دون تدخل مباشر