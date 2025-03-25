مندوب فلسطين بالجامعة العربية يعرب عن شكره لدور الهلال الأحمر المصري في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 مارس 2025 01:27 مساءً - أعرب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، عن شكره وامتنانه للدور الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في إغاثة الشعب الفلسطيني والعمل على إيصال مئات القوافل من المساعدات وإدخالها إلى قطاع غزة خلال المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي، فضلا عن دوره المخلص في مساعدة الجرحى والمرضى الذين يتلقون العلاج في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء السفير مهند العكلوك، مع الدكتورة أمل الإمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، وذلك في إطار دور المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية في تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية والهلال الأحمر المصري لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وتطرق السفير العكلوك - خلال اللقاء - إلى الحديث عن الحصار الإسرائيلي القاتل على قطاع غزة والذي هو أداة من أدوات جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، ضد الشعب الفلسطيني.

من جانبها، أطلعت الدكتورة أمل الإمام، السفير العكلوك على الجهود التي يبذلها الهلال الأحمر المصري لإغاثة الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الآليات والطرق التي من خلالها يتم التنسيق لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة عندما تكون المعابر مفتوحة، وكذلك ما يقوم به الهلال الأحمر لمساعدة الجرحى والمصابين والعالقين الفلسطينيين في جمهورية مصر العربية.

كما اصطحبت، السفير العكلوك بجولة داخل مقر الهلال شملت آلية تعبئة المساعدات، وأطلعته على آلية العمل التي يقومون بها من خلال عدد من المتطوعين الذين جاءوا ليتضامنوا مع الشعب الفلسطيني.