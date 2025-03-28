العالم اليوم - قتلى ومصابون بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

انتم الان تتابعون خبر قتلى ومصابون بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 مارس 2025 03:23 مساءً - قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرين جراء غارات شنها الطيران الإسرائيلي، الجمعة، على عدة مناطق في جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة أن الغارة الإسرائيلية على بلدة كفرتبنيت "أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط 3 قتيلى من بينهم سيدة وإصابة 8 أشخاص بجروح من بينهم 6 أطفال".

ونفذت إسرائيل الغارات الجوية قرب مبنى بلدية بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان، وتم الإعلان عن وقوع إصابات.

كما أغارت على بركة الجبور في كفرحونة بمنطقة جزين في جنوب لبنان، وشنت غارة أخرى على جبل صافي.

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق قرى صور وبنت جبيل في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وتم إغلاق عدة مدارس رسمية وخاصة في منطقة صور في جنوب لبنان، بعد إعلان إسرائيل عن إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

ونفى مصدر مسؤول في حزب الله أي علاقة للحزب بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، الجمعة، باتجاه إسرائيل، مؤكدا التزام حزب الله باتفاق وقف إطلاق النار.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي.

وتم تمديد مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي.

ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي، كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان، وتقوم بإطلاق النار على المواطنين.