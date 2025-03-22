هالاند: لست خائفاً من هبوط مانشستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 مارس 2025 01:52 مساءً - أكد إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، عدم خوفه من إمكانية هبوط مانشستر سيتي، للدرجة الأدنى بسبب مخالفة اللوائح المالية في الدوري الإنكليزي.

وينتظر السيتي نتائج المحاكمة في 115 انتهاكاً مزعوماً لقواعد اللعب المالي النظيف في البريميرليج، وفي حال ثبوت التُهم فإن العقوبة المحتملة قد تكون الهبوط للدرجة الأدنى.

وخلال تصريح مقتضب لمنصة “فوتبول نورج”، قال هالاند: “لست خائفاً بالتأكيد من هذا الأمر، والدليل توقيعي على عقد لمدة 9 سنوات ونصف”.

وكان هالاند وقع مؤخراً على عقد جديد مع مانشستر سيتي، بحيث يستمر مع النادي الإنكليزي، حتى صيف 2034.