باولو ديبالا يغيب لـ شهر ونصف!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 مارس 2025 09:54 صباحاً - أفادت صحيفة (موندو ديبورتيفو)، أن الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب فريق روما الإيطالي سيغيب عن الملاعب لمدة شهر ونصف، بعد تعرضه للإصابة في مباراة فريقه أمام كالياري (1-0).

وأصيب ديبالا بقطع في وتر نصف العضلة ذات الرأسين، في فخذه الأيسر، وسيغيب ديبالا أيضاً عن قائمة منتخب الأرجنتين النهائية في التوقف الدولي، الذي سيواجه أوروجواي والبرازيل، في تصفيات كأس العالم 2026، بعدما كان قد تواجد في القائمة الأولية التي اختارها المدرب ليونيل سكالوني.