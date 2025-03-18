مصرع عدة أشخاص بتحطم طائرة في قبالة ساحل هندوراس

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 مارس 2025 07:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أسفر تحطم طائرة من طراز جيت ستريم وتشغلها شركة لانسا الوطنية للطيران، قبالة ساحل هندوراس على البحر الكاريبي، عن مقتل 7 أشخاص، وانتشال ما لا يقل عن 10 آخرين.

وبحسب وكالات، كانت الطائرة التي تقل 14 راكباً و3 من أفراد الطاقم متجهة إلى مطار لا سيبا على البر الرئيسي لهندوراس ، مشيرة إلى أن حطام الطائرة عُثر عليه على بُعد كيلومتر واحد من ساحل الجزيرة.