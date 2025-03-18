حسام حسن: نمتلك الأفضل في العالم

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 مارس 2025 07:51 صباحاً - يلتحق اليوم، الثلاثاء، محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنكليزي بتدريبات منتخب مصر استعداداً لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويعوّل منتخب مصر على محمد صلاح لقيادة منتخب الفراعنة إلى فوزين في هاتين المباراتين.

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في المجموعة الأولى بـ 10 نقاط من 4 مباريات.

ونشر التوءمان حسام وإبراهيم حسن عبر حسابهما على إنستجرام صورة لـ محمد صلاح بقميص ليفربول، مع تعليق (نمتلك الأفضل في العالم).