حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل دبي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 02:52 مساءً - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قراراً بتنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي.

أهداف القرار:

-دعم أجندة دبي الاقتصادية D33.

-تعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل 3 مدن اقتصادية عالممياً.

– تمكين منشآت المناطق الحرة من توسيع نطاق أعمالها.

– تبسيط إجراءات ممارسة الأعمال.

ووفقاً للقرار:

– يجوز لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي السماح للمنشأة بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي، من خلال إصدار ترخيص إنشاء فرع للمنشأة داخل الإمارة.

– خضوع المنشأة المرخص أو المصرح لها بمزاولة أنشطتها داخل الإمارة وفقاً لأحكام هذا القرار للرقابة والتفتيش عليها وفقا للتشريعات الاتحادية والمحلية.