حماس: نتنياهو وحكومته انقلبا على اتفاق وقف إطلاق النار

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 مارس 2025 09:30 صباحاً - حمّلت حركة (حماس) الفلسطينية، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن تداعيات العدوان الغادر على قطاع غزة.

وقالت حركة حماس، في بيان، فجر الثلاثاء، إن نتنياهو وحكومته يأخذان قرارًا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار ويعرضون المحتجزين بغزة لمصير مجهول.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، استئناف الحرب على غزة، متحججًا بما قال إنه رفض حركة "حماس" مقترحات أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار.

وطالبت الحركة، الوسطاء بتحميل نتنياهو والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن خرق الاتفاق والانقلاب عليه، كما دعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتحمل مسؤوليتهما في دعم الشعب الفلسطيني وكسر الحصار على غزة.

ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد لإلزام الاحتلال بالقرار 2735 الداعي لوقف العدوان.

وكانت سلسلة انفجارات عنيفة هزت جميع أنحاء قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، فيما أبلغ سكان القطاع عن عدة ضربات جوية إسرائيلية في أكبر غارات منذ بدء وقف إطلاق النار في 19 يناير، أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من غزة.