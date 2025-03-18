سفير الكويت ببلجيكا: الكويت أسست مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني بسوريا منذ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 مارس 2025 09:30 صباحاً - أكد سفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) نواف العنزي اليوم الاثنين ان الكويت ساهمت في تأسيس مؤتمرات المانحين الخاصة بدعم الوضع الإنساني في سوريا بالتعاون مع الأمم المتحدة منذ عام 2013.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير العنزي في مؤتمر بروكسل التاسع الذي نظمه الاتحاد الأوروبي حول سوريا بعنوان (إلى جانب سوريا: الاستجابة للاحتياجات من أجل انتقال ناجح) بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وبمشاركة دولية وعربية وإقليمية رفيعة المستوى.

وأشار إلى نجاح دولة الكويت عبر استضافتها لأول ثلاث مؤتمرات للمانحين بالتوصل إلى تعهدات دولية سخية والوفاء بها بنسبة وصلت لأكثر من 90 بالمئة.

وشدد على أن دولة الكويت تؤكد على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية.

ولفت إلى ان دولة الكويت قامت منذ الأيام الأولى بعد سقوط النظام السابق في سوريا وبتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتدشين جسر جوي محمل بعشرات الأطنان من المساعدات العينية والمعدات الطبية والإغاثية اللازمة لتأمين المستلزمات الضرورية والأولية للشعب السوري الشقيق وستستمر بالوقوف إلى جانبه ودعمه.

وأعرب عن الشكر للاتحاد الأوروبي لعقد هذا الاجتماع المهم وهو ما يؤكد حرص والتزام الاتحاد على توفير الظروف المناسبة لمرحلة جديدة في تاريخ سوريا يسودها الأمن وتحقيق الاستقرار.