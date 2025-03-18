الحوثيون: استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية ”هاري ترومان” في البحر الأحمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 مارس 2025 09:30 صباحاً - أعلن الحوثيون في اليمن، صباح الثلاثاء، أنهم استهدفوا حاملة الطائرات الأمريكية "يو.إس. إس هاري ترومان" بصاروخين وطائرتين مُسيرتين، وذلك للمرة الثالثة خلال 48 ساعة.

وأضافت الجماعة اليمينية في بيان، أنها استهدفت أيضًا مدمرة أمريكية بصاروخ وأربع طائرات مُسيرة.

وقالت إن "استمرار الاعتداءات الأمريكية على اليمن يؤثر سلبًا على حركة الملاحة الدولية"، مضيفة أنها لن تتوقف عن استهداف "كافة الأهداف المعادية.. حتى يتوقف العدوان على بلدنا".

وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين، في وقت سابق الاثنين، برد "قوي جدًا" إذا شنوا هجمات جديدة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستنظر إلى أي هجوم من الجماعة باعتباره هجومًا من إيران.

كما توعّد "البنتاجون"، الاثنين، باستخدام الجيش الأمريكي لـ"القوة المميتة والساحقة" ضد الحوثيين في اليمن لتحقيق هدف "وقف الهجمات في البحر الأحمر".

وشنت واشنطن على نحو منفصل موجة جديدة من الغارات الجوية السبت في اليمن، وقالت إنها أودت بحياة عشرات من حركة الحوثيين. وقال الحوثيون إن 53 شخصًا على الأقل قُتلوا.

وشن الحوثيون أكثر من 100 هجوم استهدف حركة الشحن منذ نوفمبر 2023، قائلين إنهم يتضامنون مع الفلسطينيين في حرب إسرائيل على حماس في غزة.