أفضل 10 وصفات للإفطار في رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 06:55 صباحاً - استمتع بأطيب وجبات الإفطار الرمضانية

شهر رمضان هو فرصة رائعة للاستمتاع بوجبات متنوعة وشهية بعد يوم طويل من الصيام. إذا كنت تبحث عن وصفات مميزة ولذيذة لتقديمها على مائدة الإفطار، فإليك قائمة من الوصفات المميزة التي يمكنك تجربتها.

وصفة شوربة العدس

المكونات: عدس، بصل مفروم، جزر، كمون، ملح، فلفل.

طريقة التحضير: يُقلى البصل والجزر في القليل من الزيت حتى يصبح ذهبيًا، يُضاف العدس والماء ويُترك ليطهى، يُضاف الكمون والملح والفلفل حسب الرغبة.

سلطة الفتوش

المكونات: خس، خيار، طماطم، بصل أخضر، فجل، خبز محمص، دبس الرمان.

طريقة التحضير: تُقطع جميع الخضار وتُخلط مع الخبز المحمص ودبس الرمان وتُقدم باردة.

كباب اللحم المشوي

المكونات: لحم مفروم، بصل مفروم، بقدونس، توابل الكباب.

طريقة التحضير: تُخلط جميع المكونات جيدًا، ثم تُشكل على أسياخ وتُشوى على النار حتى تنضج.

المقلوبة بالدجاج

المكونات: أرز، دجاج، باذنجان، بهارات، زعفران.

طريقة التحضير: يُطهى الدجاج مع البهارات، يُقلى الباذنجان، يُضاف الأرز والزعفران ويُطبخ حتى ينضج ثم يُقلب الطبق لتقديمه.

الحساء المغربي (الحريرة)

المكونات: حمص، عدس، طماطم، بقدونس، كرفس، شعيرية.

طريقة التحضير: يُخلط المكونات معًا في قدر كبير وتُطهى حتى تتماسك جميع النكهات. تُضاف الشعيرية في النهاية وتُقدم ساخنة.

الأرز البخاري

المكونات: أرز، لحم غنم، بصل، جزر، بهارات.

طريقة التحضير: يُطهى اللحم مع البصل والبهارات، يُضاف الجزر ثم الأرز ويُطهى حتى ينضج جيدًا.

دجاج بالزعفران والبطاطس

المكونات: دجاج، بطاطس، زعفران، بصل، ثوم، بهارات.

طريقة التحضير: يُتبل الدجاج بالزعفران والبهارات، يُشوى مع البطاطس والبصل والثوم حتى ينضج تمامًا.

الفطائر المحشية بالجبن

المكونات: عجينة فطائر، جبن، سبانخ.

طريقة التحضير: تُحشى العجينة بمزيج الجبن والسبانخ، تُغلق جيدًا وتُخبز حتى تذوب الجبنة وتتحمر الفطائر.

المحمّص (الحمص بالطريقة الشامية)

المكونات: حمص، طحينة، ليمون، ثوم، زيت زيتون.

طريقة التحضير: يُهرس الحمص مع الطحينة وعصير الليمون والثوم ويُضاف زيت الزيتون للتزيين.

الحلى: القطايف بالقشطة

المكونات: عجينة القطايف، قشطة، فستق.

طريقة التحضير: تُحشى العجينة بالقشطة وتُقلى حتى تصبح ذهبية، يُرش الفستق للتزيين وتُقدم.

هذه مجموعة من الوصفات الشهية التي يمكنك إعدادها لأفراد عائلتك وضيوفك خلال شهر رمضان للاستمتاع بوجبة إفطار لا تُنسى. كل وصفة تقدم نكهة فريدة تشبع الحواس وتضيف إلى تجربة الشهر الفضيل.