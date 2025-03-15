أفضل أوقات ممارسة الرياضة أثناء الصيام

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 08:48 صباحاً - الفوائد الصحية لممارسة الرياضة أثناء الصيام

تُعد ممارسة الرياضة مهمة للحفاظ على الصحة العامة، لكن من المهم معرفة الأوقات المناسبة لتحقيق أفضل النتائج، بالأخص أثناء فترة الصيام. إذ يشكل الصيام تحدياً خاصاً للجسم ويحتاج إلى عناية خاصة لموازنة الاحتياجات الغذائية والنشاط البدني.

أفضل الأوقات لممارسة الرياضة أثناء الصيام

هناك أوقات محددة يُعتقد أنها الأنسب لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان أو في أي فترة صيام. إليك بعض الأوقات المثلى:

قبل الإفطار بساعة: يعتبر هذا الوقت مناسباً لمن يرغب في حرق الدهون بشكل فعال، حيث يستخدم الجسم الدهون كمصدر للطاقة.

يعتبر هذا الوقت مناسباً لمن يرغب في حرق الدهون بشكل فعال، حيث يستخدم الجسم الدهون كمصدر للطاقة. بعد الإفطار بساعتين إلى ثلاث ساعات: يمنح ذلك الجسم فرصة لهضم الطعام واستعادة الطاقة، مما يسمح بممارسة التمارين بفعالية.

يمنح ذلك الجسم فرصة لهضم الطعام واستعادة الطاقة، مما يسمح بممارسة التمارين بفعالية. صباحاً بعد السحور: يعد هذا الوقت مناسبًا للأشخاص الذين يفضلون ممارسة الرياضة في الصباح، حيث يكون الجسم قد حصل على طاقة من وجبة السحور.

نوعية التمارين المقترحة أثناء الصيام

اختيار نوعية التمارين يلعب دوراً مهماً في تعزيز الصحة دون التأثير سلباً على الجسم خلال الصيام. فيما يلي بعض الاقتراحات للتمارين المناسبة:

التمارين الهوائية الخفيفة مثل المشي أو ركوب الدراجة.

تمارين الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل.

تمارين القوة الخفيفة باستخدام الأوزان الخفيفة.

نصائح عامة لممارسة الرياضة أثناء الصيام

لتحقيق أفضل النتائج مع الحفاظ على صحة الجسم أثناء الصيام، يجب اتباع بعض النصائح:

الإكثار من شرب الماء بين الإفطار والسحور لتفادي الجفاف.

تناول وجبات غذائية متوازنة تحتوي على العناصر الغذائية اللازمة للطاقة والنمو.

تحقيق توازن بين فترات الراحة والنشاط لتجنب الإرهاق.

بالتأكيد، تعتبر ممارسة الرياضة أثناء الصيام أمراً ممكنًا ومُجدياً إذا تمت مراعاة الأوقات المناسبة والنصائح الصحية المذكورة. تذكر دائماً أن الاستماع لجسمك واحترام حدوده هو الأهم.