كيف تمارس الرياضة بشكل آمن خلال رمضان؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 07:52 صباحاً - نصائح ممارسة الرياضة بأمان خلال شهر رمضان

خلال شهر رمضان المبارك، يصوم المسلمون من شروق الشمس حتى غروبها، مما يطرح تحديات فريدة عند الرغبة في ممارسة الرياضة. من المهم الحفاظ على التوازن بين العبادة والنشاط البدني بطريقة تعزز من صحة الجسم ولا تضعف طاقتك.

توقيت ممارسة الرياضة

اختيار الوقت المناسب لممارسة الرياضة يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة ومنع الإجهاد. يفضل كثيرون ممارسة الرياضة إما بعد الإفطار أو قبله مباشرة بوقت قصير. إليك بعض الخيارات:

قبل الإفطار: يفضل بعض الناس ممارسة النشاط البدني قبل الإفطار مباشرة. يجب أن تكون التمارين خفيفة ومتوسطة الكثافة لتجنب الإجهاد والجفاف. المشي أو تمارين التمدد يمكن أن تكون مناسبة خلال هذا الوقت.

يفضل بعض الناس ممارسة النشاط البدني قبل الإفطار مباشرة. يجب أن تكون التمارين خفيفة ومتوسطة الكثافة لتجنب الإجهاد والجفاف. المشي أو تمارين التمدد يمكن أن تكون مناسبة خلال هذا الوقت. بعد الإفطار بساعتين: هذا هو الوقت الأكثر شعبية للتمارين الشديدة مثل رفع الأثقال أو الجري، حيث يكون الجسم قد حصل على طاقة كافية من الطعام والسوائل لتعويض ما فقده أثناء الصيام.

هذا هو الوقت الأكثر شعبية للتمارين الشديدة مثل رفع الأثقال أو الجري، حيث يكون الجسم قد حصل على طاقة كافية من الطعام والسوائل لتعويض ما فقده أثناء الصيام. الساعة الأخيرة قبل السحور: يمكن أن تكون التمارين الخفيفة خيارًا جيدًا لمن يفضلون ممارسة الرياضة في هدوء الليل، مع توافر فرصة لتناول السحور في نهاية الجلسة.

التغذية المتوازنة خلال فترة الإفطار

لضمان ممارسة الرياضة بشكل فعال وآمن، يجب الانتباه للتغذية خلال فترة الإفطار. عليك أن تدرج العناصر التالية في وجباتك:

السوائل: قم بشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتعويض السوائل المفقودة أثناء النهار.

قم بشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتعويض السوائل المفقودة أثناء النهار. البروتينات: تناول كميات جيدة من البروتين مثل اللحوم البيضاء والأسماك لتعزيز عملية التعافي وبناء العضلات.

تناول كميات جيدة من البروتين مثل اللحوم البيضاء والأسماك لتعزيز عملية التعافي وبناء العضلات. الكربوهيدرات المعقدة: الأرز البني والبطاطا الحلوة والحبوب الكاملة تعطي طاقة طويلة الأمد للجسم.

الأرز البني والبطاطا الحلوة والحبوب الكاملة تعطي طاقة طويلة الأمد للجسم. الفيتامينات والمعادن: الفواكه والخضروات الطازجة تعد مصادر أساسية للفيتامينات والمعادن المحورية التي تساعد في الحفاظ على اللياقة العامة.

الراحة والنوم الجيد

النوم الجيد ضروري للاستفادة القصوى من الأنشطة البدنية خلال شهر رمضان. تأكد من حصولك على ساعات كافية من الراحة كل ليلة لتجديد طاقة الجسم، وامنح نفسك فرصة للتعافي بعد التمارين.

باختيار التوقيت المناسب والتغذية الجيدة والراحة الكافية، يمكنك ممارسة الرياضة بشكل آمن خلال شهر رمضان والمحافظة على نمط حياة صحي ونشيط.