نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم العراق (24)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الجمعة، مباريات الجولة الرابعة والعشرين من دوري نجوم العراق بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…
القوة الجوية × الكرخ 0-1
الكرمة × نفط البصرة 0-0
الطلبة × نوروز 3-1
زاخو × النفط 2-1
نفط ميسان × الشرطة 0-4
الكهرباء × كربلاء 1-1
القاسم × الحدود 3-2
الزوراء × أربيل4-0
الميناء × النجف 1-1
ديالى × دهوك- تأجلت
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (24)
1- زاخو: 49 نقطة
2- الزوراء: 49 نقطة
3- الشرطة: 47 نقطة
4- القوة الجوية: 41 نقطة
5- الطلبة: 40 نقطة