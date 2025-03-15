دوري نجوم العراق (24)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الجمعة، مباريات الجولة الرابعة والعشرين من دوري نجوم العراق بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…

القوة الجوية × الكرخ 0-1

الكرمة × نفط البصرة 0-0

الطلبة × نوروز 3-1

زاخو × النفط 2-1

نفط ميسان × الشرطة 0-4

الكهرباء × كربلاء 1-1

القاسم × الحدود 3-2

الزوراء × أربيل4-0

الميناء × النجف 1-1

ديالى × دهوك- تأجلت

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (24)

1- زاخو: 49 نقطة

2- الزوراء: 49 نقطة

3- الشرطة: 47 نقطة

4- القوة الجوية: 41 نقطة

5- الطلبة: 40 نقطة